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Происшествия

ДЧС Атырауской области предупредупредил о подъеме уровня воды в реках

Спасатели предупреждают жителей о трехдневных осадках, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 18 марта сообщение о штормовом предупреждением ДЧС направило акиму города и районов, а также первым руководителям организаций и предприятий. - По данным «Казгидромет», департамент гидрологии 19-21 марта в Атырауской области в связи с прогнозом дождя и положительного температурного фона существуют риски формирования талого стока, подъёма уровней и выхода воды на пойменные участки, - сообщил оперативный дежурный УЕДДС ДЧС Атырауской области, майор гражданской защиты Асет КУСПАНОВ. Ерлан ОМАРОВ
gorod
ДЧС Атырауской области предупредупредил о подъеме уровня воды в реках
Спасатели предупреждают жителей о трехдневных осадках, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
  18 марта сообщение о штормовом предупреждением ДЧС направило  акиму города и районов, а также первым руководителям организаций и предприятий. - По данным «Казгидромет», департамент гидрологии 19-21 марта в Атырауской области в связи с прогнозом дождя и положительного температурного фона существуют риски формирования талого стока, подъёма уровней и выхода воды на пойменные участки, - сообщил оперативный дежурный УЕДДС ДЧС Атырауской области, майор гражданской защиты Асет КУСПАНОВ. Ерлан ОМАРОВ  
ДЧС штормовое предупреждение дождь реки

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