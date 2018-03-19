ДЧС Атырауской области предупредупредил о подъеме уровня воды в реках

Спасатели предупреждают жителей о трехдневных осадках, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 18 марта сообщение о штормовом предупреждением ДЧС направило акиму города и районов, а также первым руководителям организаций и предприятий. - По данным «Казгидромет», департамент гидрологии 19-21 марта в Атырауской области в связи с прогнозом дождя и положительного температурного фона существуют риски формирования талого стока, подъёма уровней и выхода воды на пойменные участки, - сообщил оперативный дежурный УЕДДС ДЧС Атырауской области, майор гражданской защиты Асет КУСПАНОВ. Ерлан ОМАРОВ