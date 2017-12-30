Фотографию креативного водителя в редакцию "МГ" прислали читатели.  По словам очевидцев, Дед Мороз был обнаружен за рулем пассажирского автобуса маршрута №2. Он не просто развозит пассажиров, но по пути и поздравляет их, сообщили пассажиры.