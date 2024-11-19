Дедушка с бабушкой через суд добились общения с внуком

По материалам дела, родители ребенка развелись в 2020 году, и с тех пор он живет с матерью. Бабушка и дедушка не общались с внуком и не помогали материально, потому что у них был конфликт с невесткой. Однако теперь они хотят наладить общение с ребенком и помогать ему.

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области рассмотрели гражданское дело, связанное с порядком общения бабушки и дедушки с их внуком.

По материалам дела, родители ребенка развелись в 2020 году, и с тех пор он живет с матерью. Бабушка и дедушка не общались с внуком и не помогали материально, потому что у них был конфликт с невесткой. Однако теперь они хотят наладить общение с ребенком и помогать ему.

— Орган опеки определил, что бабушка и дедушка могут общаться с внуком каждое воскресенье с 8 утра до 8 вечера, но в присутствии матери, и на нейтральной территории в Актобе. Это решение не устроило их, и они попросили суд изменить порядок, чтобы они могли видеться с внуком с пятницы по воскресенье, без присутствия матери. Суд попытался примирить стороны, учитывая интересы ребенка. В итоге, они пришли к соглашению, по которому бабушка и дедушка будут общаться с внуком каждую субботу с 11:00 до 13:00 на нейтральной территории, в присутствии матери. Также они обязались помогать материально, перечисляя алименты на содержание ребенка по 5 МРП каждый месяц до совершеннолетия ребенка, — сообщили в пресс-службе суда.

Определение суда вступило в законную силу.