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Социум

Дефицит газа возник на АЗС Атырау

Поставки топлива сократились на 35%. Фото из архива "МГ" В РСК региона сообщили, что в связи с проведением плановых ремонтных работ на атырауском нефтеперерабатывающем заводе, поставки газа сократились на 35%. - Во время проведения ремонтных работ АНПЗ ежесуточно поставлял 90 тонн газа, то с шестого ноября этот показатель составляет 60 тонн. Это стало причиной дефицита газа на АГЗС. По данным ТОО «АНПЗ», к концу ноября, с 19 по 25 числа, прогнозируемая добыча газа составит 800 тонн в сутки, - говорится в сообщении. Для стабилизации ситуации власти совместно с министерством энергетики организую
Дана Рахметова
Дефицит газа возник на АЗС Атырау
Поставки топлива сократились на 35%.
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Фото из архива "МГ" В РСК региона сообщили, что в связи с проведением плановых ремонтных работ на атырауском нефтеперерабатывающем заводе, поставки газа сократились на 35%.
- Во время проведения ремонтных работ АНПЗ ежесуточно поставлял 90 тонн газа, то с шестого ноября этот показатель составляет 60 тонн. Это стало причиной дефицита газа на АГЗС. По данным ТОО «АНПЗ», к концу ноября, с 19 по 25 числа, прогнозируемая добыча газа составит 800 тонн в сутки, - говорится в сообщении.
Для стабилизации ситуации власти совместно с министерством энергетики организуют поставки в регион из соседней Актюбинской области. Планируют поставить 400 тонн газа от Gas Processing и 700 тонн от компании «Казахойл Актобе».
 
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Публикация от АТЫРАУ | КАЗАХСТАН | 06 ❤️ (@atyrau)

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Атырау газ АЗС

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