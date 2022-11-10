Дефицит газа возник на АЗС Атырау

Поставки топлива сократились на 35%. Фото из архива "МГ" В РСК региона сообщили, что в связи с проведением плановых ремонтных работ на атырауском нефтеперерабатывающем заводе, поставки газа сократились на 35%. - Во время проведения ремонтных работ АНПЗ ежесуточно поставлял 90 тонн газа, то с шестого ноября этот показатель составляет 60 тонн. Это стало причиной дефицита газа на АГЗС. По данным ТОО «АНПЗ», к концу ноября, с 19 по 25 числа, прогнозируемая добыча газа составит 800 тонн в сутки, - говорится в сообщении. Для стабилизации ситуации власти совместно с министерством энергетики организую