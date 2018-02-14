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Социум

Дефицита сжиженного газа в ЗКО нет - управление энергетики

Вот только на АГЗС "Тауекел" газ отпускают только по талонам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Житель Уральска Раниль рассказал, что он работает таксистом уже два года и ему приходится заправляться каждые два дня на 3 тысячи тенге. - Знаете, то, что подорожал он на четыре тенге, вроде бы мало, но ощутимо. Тем более мы свои тарифы с повышением цен на заправках не увеличиваем, и вообще с лета газ подорожал уже в два раза. А для нас такси - это пока единственный заработок, - пояснил Раниль. На АГЗС ТОО "Алау газ" заявили, что у них проблем с газом никаких не было. Сейчас стоимость литр
Кристина Кобина
Дефицита сжиженного газа в ЗКО нет - управление энергетики
Вот только на АГЗС "Тауекел" газ отпускают только по талонам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Житель Уральска Раниль рассказал, что он работает таксистом уже два года и ему приходится заправляться каждые два дня на 3 тысячи тенге. - Знаете, то, что подорожал он на четыре тенге, вроде бы мало, но ощутимо. Тем более мы свои тарифы с повышением цен на заправках не увеличиваем, и вообще с лета газ подорожал уже в два раза. А для нас такси - это пока единственный заработок, - пояснил Раниль. На АГЗС ТОО "Алау газ" заявили, что у них проблем с газом никаких не было. Сейчас стоимость литра топлива составляет 77 тенге. - У нас продажа газа идет как и раньше. С прошлой недели он подорожал на 4 тенге. С чем это связано, мы ответить не можем, - пояснили работники АГЗС. А вот на заправках ТОО "Тауекел" заправиться можно только по талонам. По словам директора сети АГЗС "Тауекел" Евгения ВАСЮКОВА, он не знает, с чем связано ограничение газа. - У нас просто нет газа, в связи с чем - я не знаю. Мы получили первую партию от ТОО "Жайыкмунай", первый транш - 325 тонн.Что это есть для нас, если мы в месяц продаем 900 тонн? Все выполняем по графику, а газа нет, - пояснил Евгения ВАСЮКОВ. Как рассказал руководитель отдела развития энергетики управления энергетики ЗКО Беймбет МУСИН, на данный момент министерством по плану было распределено 2,7 тысячи тонн сжиженного газа. - Из них поставщик ТОО "Жайыкмунай" заключил договор с аккредитованными предприятиями области о поставках 805 тонн газа.  На сегодня цена средняя цена по области составляет 76-78 тенге. Насколько нам известно, ТОО "Алау" производят свободную реализацию газа. Также нам известно, что они вскоре получат еще одну партию газа в размере 250-300 тонн из Атырау, которого должно хватить примерно на 9 дней. А вот в ТОО "Тауекел" запасы есть, но со вчерашнего дня реализация газа осуществляется только по талонам, - пояснил Беймбет МУСИН. Кроме того, в управлении энергетики заверили, что вопрос с ограничением поставок газа от ТОО "Жайыкмунай" решен, дефицита газа  нет. В ТОО "Жайыкмунай" сообщили, что в настоящее время идут переговоры о подписании меморандума на поставку сжиженного газа, отметив при этом, что поставки газа в ЗКО не прекращались. Напомним, в начале февраля газ подорожал на АЗС "Нефтэк" до 80 тенге за литр. Тогда руководство управления энергетики ЗКО завило, что по неизвестным причинам цены подняло АО "Казмунайгаз".
Фото Медета МЕДРЕСОВА
сжиженный газ

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