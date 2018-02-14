Дефицита сжиженного газа в ЗКО нет - управление энергетики

Вот только на АГЗС "Тауекел" газ отпускают только по талонам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Житель Уральска Раниль рассказал, что он работает таксистом уже два года и ему приходится заправляться каждые два дня на 3 тысячи тенге. - Знаете, то, что подорожал он на четыре тенге, вроде бы мало, но ощутимо. Тем более мы свои тарифы с повышением цен на заправках не увеличиваем, и вообще с лета газ подорожал уже в два раза. А для нас такси - это пока единственный заработок, - пояснил Раниль. На АГЗС ТОО "Алау газ" заявили, что у них проблем с газом никаких не было. Сейчас стоимость литр