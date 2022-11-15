Делегация КПО приняла участие в технической конференции Каспийского региона

Техническая конференции Всемирного Общества инженеров-нефтяников проходит ежегодно, передаёт портал «Мой ГОРОД». Делегация Карачаганак Петролиум Оперейтинг, возглавляемая генеральным директором Джанкарло Рую, приняла участие в работе ежегодной технической конференции SPE (Всемирное Общество инженеров-нефтяников) в Каспийском регионе. Конференция проводится под эгидой правительства Республики Казахстана и Национальной НК "Казмунайгаз", и служит диалоговой площадкой для обсуждения широкого спектра вопросов от обеспечения энергетической безопасности и перехода к низкоуглеродной среде, до внедрени