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Социум

Делегация КПО приняла участие в технической конференции Каспийского региона

Техническая конференции Всемирного Общества инженеров-нефтяников проходит ежегодно, передаёт портал «Мой ГОРОД». Делегация Карачаганак Петролиум Оперейтинг, возглавляемая генеральным директором Джанкарло Рую, приняла участие в работе ежегодной технической конференции SPE (Всемирное Общество инженеров-нефтяников) в Каспийском регионе. Конференция проводится под эгидой правительства Республики Казахстана и Национальной НК "Казмунайгаз", и служит диалоговой площадкой для обсуждения широкого спектра вопросов от обеспечения энергетической безопасности и перехода к низкоуглеродной среде, до внедрени
Дана Рахметова
Делегация КПО приняла участие в технической конференции Каспийского региона
Техническая конференции Всемирного Общества инженеров-нефтяников проходит ежегодно, передаёт портал «Мой ГОРОД».
кпо2
кпо2
Делегация Карачаганак Петролиум Оперейтинг, возглавляемая генеральным директором Джанкарло Рую, приняла участие в работе ежегодной технической конференции SPE (Всемирное Общество инженеров-нефтяников) в Каспийском регионе. Конференция проводится под эгидой правительства Республики Казахстана и Национальной НК "Казмунайгаз", и служит диалоговой площадкой для обсуждения широкого спектра вопросов от обеспечения энергетической безопасности и перехода к низкоуглеродной среде, до внедрения цифровых технологий и подготовки будущих кадров для отрасли. Выступая на панельной сессии инвесторов и компаний-операторов, Джанкарло Рую обозначил основные вызовы и неопределённости, с которыми столкнулась нефтегазовая отрасль Казахстана, а также поделился текущим опытом Карачаганак Петролиум Оперейтинг адаптации к стремительным изменениям, на глазах меняющим привычный уклад жизни. Другие участники конференции от КПО (Улан Буркитов, Арман Шантаев, Муратбек Айбазаров, Улан Онбергенов, Руслан Алисов и Танат Султанов) активно модерировали и выступали на технических заседаниях, посвящённых вопросам добычи и эксплуатации месторождений. Напомним, что ранее делегация Chevron Corporation во главе с руководителем Chevron International Petroleum Company Бреттом Кули посетила «Karachaganak Petroleum Operating b.v.» для ознакомления с текущими работами на Кара. В ходе экскурсии VIP-гости посетили основные производственные объекты месторождения (Бит-2, блок-3, КПК), а также рабочие места проекта расширения Карачаганак - 1В. Одной из главных целей визита в КПО стала возможность пообщаться с персоналом Компании на их рабочих местах, где обсуждались в основном вопросы личной и технологической безопасности. Делегацию Шеврона сопровождали, помимо генерального директора Джанкарло Руиу, также Фидан Трауфеттер, контролер по корпоративному управлению; Карл Шмитц, полевой менеджер; Оскар ван дер Вайде, директор по выполнению проектов; и Энтони Саттон, Кар Руководитель проекта по расширению Achaganak-1. Гости выразили признательность Карачаганак Петролиум оперейтинг за проделанную работу на данном этапе развития месторождения и пожелали дальнейших успехов, безопасной работы и новых деловых достижений всему коллективу.
кпо2
кпо2
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КПО конференция

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