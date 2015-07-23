Дело «главного радикального идеолога ЗКО по прозвищу »Шейх Кайрат" предано суду

Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на заместителя прокурора ЗКО Нурлана ДЮСЕНБАЕВА. По словам Нурлана ДЮСЕНБАЕВА, за пропаганду терроризма и призывы к участию в вооруженном джихаде на территории Сирии процессуальным прокурором предан суду МУХАМБЕТКАЛИЕВ. - Он являлся главным радикальным идеологом области, - рассказал зампрокурора. Кроме того, по словам Нурлана ДЮСЕНБАЕВА, в нашей области было выявлено 8 уголовных правонарушений, связанных с национальной и религиозной рознью, пропагандой терроризма и участия в деятельности терр