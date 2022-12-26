Дело Нурлана Масимова передали в суд

Нурлан Масимов и его заместитель обвиняются в получении взятки и хищении. В Антикоррупционной службе сообщили о завершении досудебного расследования в отношении экс-начальника департамента полиции Павлодарской области генерал-майора Нурлана Масимова, его заместителя Сиразидимова и предпринимателя Евкович. - Масимов и Сиразидимов обвиняются в получении взятки в сумме 90,3 млн тенге за покровительство при проведении государственных закупок и подписании контрактов с аффилированными компаниями. Также они обвиняются в хищении бюджетных средств в сумме 420 млн тенге, предназначенных на приобретение