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Социум

Дело Нурлана Масимова передали в суд

Нурлан Масимов и его заместитель обвиняются в получении взятки и хищении. В Антикоррупционной службе сообщили о завершении досудебного расследования в отношении экс-начальника департамента полиции Павлодарской области генерал-майора Нурлана Масимова, его заместителя Сиразидимова и предпринимателя Евкович. - Масимов и Сиразидимов обвиняются в получении взятки в сумме 90,3 млн тенге за покровительство при проведении государственных закупок и подписании контрактов с аффилированными компаниями. Также они обвиняются в хищении бюджетных средств в сумме 420 млн тенге, предназначенных на приобретение
Дана Рахметова
Дело Нурлана Масимова передали в суд
Нурлан Масимов и его заместитель обвиняются в получении взятки и хищении.
Обвиняемый в сепаратизме житель Уральска покинул страну
Обвиняемый в сепаратизме житель Уральска покинул страну
В Антикоррупционной службе сообщили о завершении досудебного расследования в отношении экс-начальника департамента полиции  Павлодарской области генерал-майора Нурлана Масимова, его заместителя Сиразидимова и предпринимателя Евкович.
- Масимов и Сиразидимов обвиняются в получении взятки в сумме 90,3 млн тенге за покровительство при проведении государственных закупок и подписании контрактов с аффилированными компаниями. Также они обвиняются в хищении бюджетных средств в сумме 420 млн тенге, предназначенных на приобретение арттехвооружения, - говорится в сообщении.
22 декабря прокуратура передала обвиняемых суду. По информации СМИ, Нурлан Масимов приходится двоюродным братом экс-главе КНБ Кариму Масимову, которого обвинили в госизмене и насильственном захвате. Его объявляли в розыск, было предусмотрено вознаграждение в 12,7 млн тенге за информацию о местонахождении. В июле Нурлана Масимова задержали в ВКО при попытке пересечения государственной границы с Россией по поддельным документам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Масимов

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