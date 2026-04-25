Дело о многомиллионных убытках КТЖ против Ерлана Койшибаева закрыли за отсутствием состава преступления

Уголовное дело в отношении зампреда правления "Қазақстан темір жолы" (КТЖ) Ерлана Койшибаева о возможной причастности к убыткам нацкомпании дважды прекращали - в 2019 и 2023 годах, сообщает издание "Фонд бюро расследования коррупции" со ссылкой на издание Shyndyk.kz. Силовики и надзорный орган пришли к выводу, что спорные сделки с вагонами лежат исключительно в гражданско-правовой плоскости.

В чём заключались претензии

Расследование началось в 2019 году по заявлению частного предпринимателя. По версии заявителя, "дочка" КТЖ - KTZ Express - предоставляла транспортно-экспедиционные услуги по заниженным тарифам компаниям-должникам. В частности, полувагоны и зерновозы передавались посредникам в разы дешевле рыночной стоимости, после чего пересдавались в субаренду с большой наценкой.

Следователи также изучали эпизоды с продажей грузовых вагонов по 1000-2000 долларов за штуку при реальной стоимости свыше 10 млн тенге, а также проблемы с взысканием задолженности с некоторых партнёрских структур.

Почему дело прекратили

Расследование впервые закрыли летом 2019 года, но возобновили в 2022 году. Окончательную точку в феврале 2023 года поставила Главная транспортная прокуратура.

В постановлении указано, что отношения сторон носили коммерческий характер, а доказательства преступного умысла или реального ущерба отсутствуют. Кроме того, сама компания КТЖ никаких претензий или исков к фигурантам не заявляла.

Источники:

Фонд бюро расследования коррупции

Shyndyk.kz