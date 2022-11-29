Дело о платных парковках Алматы направили в суд

Главным фигурантом назван Мурат Боранбаев. Иллюстративное фото из архива "МГ" Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что алматинский департамент завершил расследование уголовного дела в отношении директора TOO AlanParking Базарбаева и директора ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Принбекова по факту хищения 436 миллионов тенге. - В ходе досудебного расследования причиненный ущерб возмещен в полном объёме. Уголовное дело направлено в суд. Главный фигурант и организатор преступления Мурат Боранбаев объявлен в международный розыск, - рассказали в агентстве. В середине марта сообщалось о за