- В ходе досудебного расследования причиненный ущерб возмещен в полном объёме. Уголовное дело направлено в суд. Главный фигурант и организатор преступления Мурат Боранбаев объявлен в международный розыск, - рассказали в агентстве.В середине марта сообщалось о задержании предпринимателя Кайрата Боранбаева, которому принадлежит ТОО RR2. В декабре прошлого года это ТОО выкупило через торги оставшиеся 30% уставного капитала (принадлежало государству - прим. автора) в ТОО AlanParking. Таким образом, тогда платные парковки полностью перешли в управление частной компании. 14 апреля стало известно о начале досудебного расследования в отношении руководителей A-Parking. Департамент АФМ совместно с прокуратурой вернули в коммунальную собственность 70% доли ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» и 100% доли TOO AlanParking. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дело о платных парковках Алматы направили в суд
Главным фигурантом назван Мурат Боранбаев. Иллюстративное фото из архива "МГ" Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что алматинский департамент завершил расследование уголовного дела в отношении директора TOO AlanParking Базарбаева и директора ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Принбекова по факту хищения 436 миллионов тенге. - В ходе досудебного расследования причиненный ущерб возмещен в полном объёме. Уголовное дело направлено в суд. Главный фигурант и организатор преступления Мурат Боранбаев объявлен в международный розыск, - рассказали в агентстве. В середине марта сообщалось о за