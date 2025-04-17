Дело Шерзата Полата: стороны просят перенести заседание в Алматы

17 апреля в Талдыкоргане началось судебное разбирательство по делу об убийстве Шерзата Полата. Судья Ержан Жанузаков запретил сторонам комментировать дело в СМИ до завершения процесса, сославшись на риск давления на суд. Заседание началось с опозданием из-за отсутствия адвоката Калиевой, которой было вынесено предупреждение.

Двое подсудимых заявили о неподготовленности из-за сложности дела и отсутствия позиции.

Стороны попросили перенести процесс в Алматы из-за того, что в Талдыкорган сложно добираться. Адвокаты также попросили подключить их к процессу онлайн, если поменять помещение не удастся. Но онлайн подключаться к заседанию нельзя.

Суд отказал в дистанционном участии, сославшись на технические ограничения.

Девять человек, включая несовершеннолетнего, обвиняются в убийстве, покушении и хулиганстве. 4 октября прошлого года в городе Талгар Алматинской области трагически погиб 16-летний подросток. По имеющимся данным, Шерзат Полат помогал в магазине своему отцу, когда начался конфликт с покупателем.