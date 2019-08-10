Погода, климат, почва и сельхозтехника остаются основными ключевыми факторами, от которых зависит урожай полей в нашем регионе. С трибуны в крупном зерносеющем районе говорили об этом ученые нашего региона и украины. Урожайность пшеницы за все годы не выросла. Все потому, что интенсивные технологии не спешат внедрять местные аграрии. На встрече обсудили, какие культуры кроме сорго, софлора, подсолнечника можно успешно адаптировать под местный климат. Украинские агрономы презентовали такие видя мягкой озимой пшеницы как геничанка, кирена, ярославна, кохана и другие. По части животноводства выступили местные представители научной сферы. Они рассказали об особенностях племенных пород скота. Проинформировали о характеристиках пород, среднесуточном приросте и методах селекции. Практическая часть мероприятия прошла на базе КХ «Азамат». Здесь действующим земледельцам и фермерам продемонстрировали участки полей, где применялись новые технологии и удобрения и обычный уход за подсолнечником. - Мы основались в 2004 году. Сейчас у нас работают более 20 человек. Мы сеем масличные и другие культуры. Попдобные семинары очень полезны для нас. На наших же полях нам показали, где у нас проблемы, и где новые технологии показали результаты. Считаю, что такие встречи нужны всем аграриям, - говорит глава КХ «Азамат» Галым Наурызбаев. Общая посевная площадь в этом году по области составила 542 тысяч гектаров, из них 245 под зерновые, 75 масличные, 65 озимые и другие. Работы по уборке урожая продолжаются. Мероприятие завершилось выставкой по цифровизации в отрасли животноводства. Фермерам и главам хозяйств области были предложены передовые методики и технологии по охране скота и повышении его продуктивности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.