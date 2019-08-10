Государственное учреждение «Управление экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области» осуществляет руководство в сфере государственного управления в области реализации системы государственного планирования, способствующей формированию и достижению приоритетов социально-экономического развития области.

Фото предоставлено акиматом ЗКО Как сообщается на сайте акимата Западно-Казахстанской области, в соответствии с принципом меритократии, указанным в «Плане Нации – 100 конкретных шагов», по решению конкурсной комиссии на должность руководителя управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области назначен Каюпов Тлепберген Ерсаевич. Каюпов Тлепберген Ерсаевич родился в 1976 году. Образование – высшее. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «Бухгалтер-финансист». В разные годы работал: - налоговым инспектор налогового комитета Казталовского района, затем старшим налоговым инспектором налогового комитета Казталовского района, потом главным налоговым инспектором налогового комитета Казталовского района; - заведующим отделом финансов, отделом экономики и финансов Казталовского района; - руководителем отдела управления финансов Западно-Казахстанской области, затем заместителем руководителя управления финансов Западно-Казахстанской области; - заместителем акима Чингирлауского района. С марта 2018 года работал заместителем руководителя управления строительства Западно-Казахстанской области.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.