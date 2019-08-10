Он собрал тех, кто родился и вырос на этой земле. В рамках мероприятия премией «Жомарт жүрек» наградили меценатов, которые внесли свой вклад в дальнейшее процветание родного аула. Стимулирование, поощрение и мотивация населения, представителей бизнес-структур, меценатов, волонтеров к участию в развитии малой родины, направленной на решение социальных вопросов своего региона, популяризация идей меценатства и благотворительности — это главные цели форума земляков «Жомарт жүрек». В торжественной обстановке была заложена капсула времени перед началом строительства мемориального музея Алашорда и Кайыржана Хасанова. За реализацию социальных проектов, направленных на благоустройство населенных пунктов, строительство парков отдыха, памятников, детских игровых площадок, оказание спонсорской помощи в сфере здравоохранения, культуры, образования и спорта номинацией «Туған өлке» награждены Айбек Утегалиев, Сериккали Жолымбетов, Досжан Изимов, Айбек Казиев и другие. - Я приехал в Каратобинский район, чтобы принять участие в форуме земляков и для меня большая честь получить такую награду от руководства района. Я и в дальнейшем буду стараться вносить вклад в развитие родного края. И надеюсь такие мероприятия дадут только стимул и стремление для других земляков, - сказал ныне житель г. Уральск Нуржан Хасанов. - Каратобинский район - моя малая родина. В рамках программы «Рухани Жангыру», программной статьи «Семь граней великой степи» здесь было реализовано много проектов. Форум собрал всех меценатов, кто внес свой вклад в развитие родного края. Мероприятие проводится не только для чествования людей занимающихся благотворительностью, но и для воспитания патриотизма молодого поколения, - сказал в ходе форума краевед Нуртас Сафуллин. Форум земляков Каратобинского района завершился концертной программой на центральной площади.