Как сообщили в региональной службе коммуникаций Атырауской области, 7, 8 и 9 августа при поддержке управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, преподаватели «Академии Казак кызы» обучали подопечных шитью национальных "Құрақ көрпе", а также работе с натуральным войлоком техники "Киіз басу" по новым современным технологиям. -​ Из общего числа участниц только 35 - это жительницы города, остальные прибыли к нам из разных районов Атырауской области. Среди них были и многодетные матери, молодые девушки и взрослое поколение. Мы очень рады, что получили такой отклик, мастер-классы прошли на позитивной ноте, всем очень понравилось, многие изъявили желание открыть свое дело и попробовать заработать на новом опыте. Все участницы сегодня в ходе торжественной церемонии получат свои сертификаты, - сказала директор «Академии Казак кызы» Асия Мухсинова.