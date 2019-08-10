Триатлон - вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения её участниками трёх этапов: плавания, велогонки и бега, каждый из которых происходит из самостоятельного циклического вида спорта.

Как рассказала руководитель управления спорта и физической культуры ЗКО Асия Аманбаева, сегодня, 10 августа, Уральск принимает республиканские старты по триатлону впервые за все годы независимости. - Очень интересный вид спорта, это комбинированный вид спорта, где начинается старт с плавания, потом продолжаются соревнования на велосипеде и заключают все бегом. Триатлон на сегодняшний день очень популярен в Казахстане, он собирает огромное количество любителей в разных городах республики. У нас тоже начало положено, в прошлом году мы провели дуатлон, где был велоспорт и бег. Также в прошлом году мы открыли отделение в детской юношеской спортивной школе по этому виду спорта и будем его дальше развивать, - сказала Асия Аманбаева. Между тем, в первый день атлеты категории Elite определят победителя третьего этапа Кубка РК по триатлону на дистанции «супер-спринт» - 300 метров плавание, 8 километров вело и 2 километра бег. На этой же дистанции атлеты категорий U17, U19 и U23 будут состязаться в рамках Чемпионата РК по триатлону. Во второй соревновательный день будут выступать атлеты-любители. Стоит отметить, что соревнования проводятся при поддержке АО «Фонд национального благосостояния «Самрұқ-Қазына», комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Республики Казахстан, национального олимпийского комитета РК, акимата Западно-Казахстанской области и компании BI Group. Организаторы соревнований являются управление спорта и физической культуры Западно-Казахстанской области, Казахстанская Федерация Триатлона. К слову, в рамках соревнований профессиональные атлеты будут соревноваться в нескольких дисциплинах и дистанциях: 1) Категория Elite (18-23 года), дисциплина – триатлон, дистанция – «супер-спринт» (300 м плавание, 8 км велогонка, 2 км бег). 2) Категория U23 (18-23 года), дисциплина –триатлон, дистанция – «супер-спринт» (300 м плавание, 8 км велогонка, 2 км бег). 3) Категория U19 (17-19 лет), дисциплина –триатлон, дистанция – «супер-спринт» (300 м плавание, 8 км велогонка, 2 км бег). 4) Категория U17 (15-17 лет), дисциплина – триатлон, дистанция – «спринт» (750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег). Ожидается участие до 100 атлетов из различных регионов республики.