Фестиваль традиционный, поэтому готовился к нему не только Акжаикский, но и другие районы. Хозяева встречали гостей национальными угощениями. Площадь украшена праздничными юртами и всюду царила атмосфера значимого события для всех. В этом году участие в фестивале приняли 13 команд из районов и города Уральск. В целом фестиваль, пропагандирующий национальные виды спорта, собрал более 500 спортсменов. Фестиваль станет отборочным турниром на республиканский этап, который состоится в Актобе. По словам главного сдуьи соревнований Ержана Алиева, национальные единоборства радуют все возрастающей популярностью в последние годы. Особенности этих видов спорта — полный контакт. Много разных элементов. Принимают участие и показывают хорошие результаты как молодые люди, так и девушки. Самый захватывающий этап соревнований, конечно же, скачки. Они проходили на дистанции протяженностью в 25 километров и на более короткие дистанции. Далее состоялась борьба верхом на коне — аударыспак и другие национальные состязания на лошадях. Спортивные состязания такого масштаба способствуют популяризации национальных видов спорта. Много болельщиков собрала национальная борьба қазақ күресі. Молодым хороший пример показывают и уже состоявшиеся спортсмены. Именно благодаря таким мероприятиям число спортсменов, занимающихся қазақ күресі постоянно увеличивается. Клубы для развития национальных видов спорта открываются теперь и в сельских округах и в отдалённых посёлках. Большую популярность обретает сегодня и тоғызқұмалақ. Фестиваль по национальным видам спорта проходил в течение нескольких дней на открытом воздухе. Организаторы также устроили выставку, на которой демонстрировалась национальная утварь, конная упряжь, изделия ручной работы. По итогам состязаний спортсмены Акжаикского и Жанибекского районов заняли 2 и 3 места соответственно. Первое место заняла команда Бурлинского района.