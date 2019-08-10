9 августа следственный судья Теректинского районаного суда Мерлан Кусаинов санкционировал арест подозреваемого в сексуальном насилии Ауезхана Уразова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе суда ЗКО сообщили, что Ауезхан Уразов, обвиняемый в преступлении по ст. 121 ч. 4 УК РК - "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней ", был арестован на 2 месяца. Постановление может быть обжаловано в течение трех суток. Напомним, в сексуальном насилии девочек 4 и 5 лет подозревается житель ЗКО. Он был задержан, началось следствие. В департаменте полиции ЗКО отметили, что по данному факту заведено уголовное дело по статье ст.121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера". В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что девочки ни в городские, ни в районную больницы не поступали, их родители также не обращались к медикам. Аким сельского округа Теректинского района Максут Мурзакаев дополнил, что подозреваемый является молодым парнем из этого же села. Позже подробности рассказала его мама. Также в родном селе, соседи о парне отзываются только положительно.