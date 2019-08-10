Фото предоставлено отделом ПТ и АД города Уральск Как сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска, 10 августа с 8.00 до 14.00 и 11 августа с 10.00 до 15.00 в связи с проведением республиканского первенства по триотлону будет ограничено движение автотранспорта. - Ограничение будет по улице Чагано-Набережная от проспекта Евразия до улицы Карева и улицы Сарайшык от улицы Чагано-Набережная до проспекта имени Нурсултана Назарбаева, - пояснили в отделе ПТ и АД города Уральск. Стоит отметить, что движение маршрутных автобусов будет осуществляться по проспекту Евразия, проспекту имени Нурсултана Назарбаева, улице Карева до ЦОН №2, расположенного по улице Чагано-Набережная, обратно через улицу Карева на проспекту имени Нурсултана Назарбаева и дальше по своей схеме. Также маршрут №12 будет осуществляться по проспекту имени Нурсултана Назарбаева, улицы Карева до ЦОН №2, расположенного по улице Чагано-Набережная, обратно через улицу Карева на проспекту имени Нурсултана Назарбаева и дальше по своей схеме.