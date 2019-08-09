Административный центр района — село Шынгырлау. Расстояние от райцентра до областного центра Уральска — 225 километров. В районе протекает несколько рек, наиболее крупные из них — Илек, Утва, Аще, Чиили. Территория района граничит с Российской Федерацией. Район включает 9 поселковых и аульных округов.

Как сообщили на сайте акимата Западно - Казахстанской области, в соответствии с принципами меритократии, указанными в «Плане Нации – 100 конкретных шагов» и по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и районным маслихатом, акимом Шынгырлауского района назначен Турмагамбетов Ержан Рысжанович. Турмагамбетов Ержан Рысжанович родился в 1981 году в селе Ново-Петровка Шынгырлауского района. Образование - высшее, окончил Актюбинский Казахско-русский международный университет по специальности - «Юриспруденция», Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности - «Стандартизация, метрология и сертификация». В разные годы работал: - главным специалистом аппарата акима Шынгырлауского района, затем заведующим общим отделом аппарата акима Шынгырлауского района, далее заведующим отделом кадровой и государственно-правовой работы аппарата акима Шынгырлауского района, заведующим отделом организационной и кадровой работы аппарата акима Шынгырлауского района; - главным специалистом отдела государственно-правовой работы аппарата акима Западно-Казахстанской области; - руководителем аппарата акима Шынгырлауского района. С сентября 2017 года до назначения работал заместителем акима Шынгырлауского района.