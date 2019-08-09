Как сообщается на официальном сайте акимата Западно-Казахстанской области, 9 августа по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и маслихатом Казталовского района в порядке ротации акимом Казталовского района назначен Есалиев Альберт Темирболатович. Есалиев Альберт Темирболатович родился в 1980 году в селе Казталовка Казталовского района Западно-Казахстанской области. Образование - высшее, окончил окончил Западно-Казахстанский гуманитарный университет по специальности «Учитель истории с высшим профессиональным образованием», Западно-Казахстанский институт менеджмента и языков «Евразия» по специальности «Экономика». Трудовую деятельность начал учителем Переметненской средней общеобразовательной школы Зеленовского района. В разные годы работал: - заместитель директора по воспитательной части Переметненской средней общеобразовательной школы Зеленовского района, - главный специалист отдела организационно-контрольной работы аппарата акима Зеленовского района, - заведующий отделом контроля и государственных служб мониторинга аппарата акима Зеленовского района, - главный специалист отдела организационного контроля, государственных служб, мониторинга и кадровых работ аппарата акима Зеленовского района за этим работал заведующим отделом организационного контроля, государственных служб мониторинга и кадровых работ аппарата акима Зеленовского района, - с декабря 2011 по май 2016 года работал заместителем акима Чингирлауского района, с мая 2016 года до назначения работал акимом Чингирлауского района.