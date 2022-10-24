Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

День республики отметили в Бурлинском районе

Звание "Почетный гражданин Бурлинского района" присвоили пятерым жителям района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено акиматом Бурлинского района Сегодня, 2 октября, ко Дню Республики Казахстан в районном Доме культуры прошло торжественное мероприятие "Менің Отаным – Қазақстан". В ходе мероприятия государственный служащий, впервые назначенный на государственную службу, главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Бурлинского района Биембет Канашев принял присягу административного государственного служащего. Поздравляя собравшихся аким Бурлинского района
Кристина Кобина
День республики отметили в Бурлинском районе
Звание "Почетный гражданин Бурлинского района" присвоили пятерым жителям района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
для Арай
для Арай
Фото предоставлено акиматом Бурлинского района Сегодня, 2 октября, ко Дню Республики Казахстан в районном Доме культуры прошло торжественное мероприятие "Менің Отаным – Қазақстан". В ходе мероприятия государственный служащий, впервые назначенный на государственную службу, главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Бурлинского района Биембет Канашев принял присягу административного государственного служащего. Поздравляя собравшихся аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов отметил историческую значимость этого дня и призвал к сохранению единства, самоотверженному служению в деле закрепления независимости, укрепления мощи нашей страны. За заслуги перед Бурлинским районом и активную общественную деятельность звание "Почетный гражданин Бурлинского района" было присвоено заслуженному учителю, 35 лет проработавшему директором школы в Карасуской школе Саину Сутееву, Отличнику народного просвещения Республики Казахстан Людмиле Немировской, 41 год проработавшему учителем физической культуры, преподавателем-тренером в селе Бумаколь Жоламану Казбаеву, владельцу крестьянского хозяйства «Щербаков» в селе Аксу Валерию Щербакову, двукратному чемпиону Европы по паратаеквондо, двукратному чемпиону Азии и чемпиону мира 2021 года Малику Мукашеву. Также ряд жителей были награждены благодарственными письмами за вклад в развитие Бурлинского района. Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом, где артисты района подарили зрителям хорошее настроение.
для Арай
для Арай
Фото предоставлено акиматом Бурлинского района Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
День Республики

Читайте также

Новости партнёров