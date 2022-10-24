День республики отметили в Бурлинском районе
Звание "Почетный гражданин Бурлинского района" присвоили пятерым жителям района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено акиматом Бурлинского района Сегодня, 2 октября, ко Дню Республики Казахстан в районном Доме культуры прошло торжественное мероприятие "Менің Отаным – Қазақстан". В ходе мероприятия государственный служащий, впервые назначенный на государственную службу, главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Бурлинского района Биембет Канашев принял присягу административного государственного служащего. Поздравляя собравшихся аким Бурлинского района