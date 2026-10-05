День учителя в Казахстане: Токаев поздравил педагогов и рассказал о развитии сферы образования

Глава государства подчеркнул, что этот праздник носит всенародный характер, а уважение к учителю является важнейшим признаком зрелости общества.

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских педагогов с профессиональным праздником на торжественном мероприятии в своей резиденции, сообщает пресс-служба Акорды. Глава государства подчеркнул, что этот праздник носит всенародный характер, а уважение к учителю является важнейшим признаком зрелости общества.

- Учитель - это ключевая фигура в жизни каждого человека. Полагаю, что с этим согласится каждый. Глубокое уважение к педагогу - важнейший признак, определяющий зрелость цивилизованного общества, - отметил президент.

В своей речи он напомнил о словах великого мыслителя Абая о том, что человечность формируется благодаря хорошему наставнику, а также привел высказывание Мухтара Ауэзова о том, что "учитель - великое звание". Глава государства акцентировал внимание на том, что в эпоху стремительного развития технологий роль педагога стала значимой как никогда.

Президент заявил, что государство продолжит всестороннюю поддержку работников сферы образования. Среди ключевых шагов он назвал принятие закона "О статусе педагога", учреждение звания "Заслуженный учитель Казахстана", а также присвоение высшей степени отличия - звания №Қазақстанның Еңбек Ері" нескольким представителям профессии. Традиция общенационального чествования учителей и вручения наград во всех регионах будет продолжена.

Отдельное внимание в выступлении было уделено развитию человеческого капитала и инфраструктуры. По словам Токаева:

За последние 7 лет в стране построили 1 342 школы на более чем 1 млн мест, в текущем году возводится еще 101 учебное заведение.

В рамках нацпроекта построено 217 современных школ нового стандарта на 460 тыс. учащихся, причем около 40% из них находятся в сельской местности.

В средних школах страны поэтапно внедряются специальные уроки на базе систем искусственного интеллекта.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что именно качество образования и науки определяет место государства в мире и его экономический потенциал.