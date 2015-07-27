Депутат маслихата ЗКО: «Люди бросали окурки и хотели поджечь авто»

Депутат областного маслихата Амангельды ТАСПИХОВ прокомментировал ситуацию с ДТП на площади имени М. Маметовой. Фото из архива "МГ" По словам народного избранника, в ДТП он попал, потому что ему стало плохо. - Я его (ДТП - прим. автора) не специально сделал, - рассказал Амангельды ТАСПИХОВ. - Плохо почувствовал себя и на мгновенье потерял сознание, видимо, нога оказалась на газе и машина проскочила прямо. Очнулся я уже на обочине. По поводу оскорбления фотокорреспондента депутат принес свои извинения. - Я извиняюсь, там много людей подходило, я слышал много оскорблений и угроз в свой адрес, по