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Социум

Депутат маслихата ЗКО: «Люди бросали окурки и хотели поджечь авто»

Депутат областного маслихата Амангельды ТАСПИХОВ прокомментировал ситуацию с ДТП на площади имени М. Маметовой. Фото из архива "МГ" По словам народного избранника, в ДТП он попал, потому что ему стало плохо. - Я его (ДТП - прим. автора) не специально сделал, - рассказал Амангельды ТАСПИХОВ. - Плохо почувствовал себя и на мгновенье потерял сознание, видимо, нога оказалась на газе и машина проскочила прямо. Очнулся я уже на обочине. По поводу оскорбления фотокорреспондента депутат принес свои извинения. - Я извиняюсь, там много людей подходило, я слышал много оскорблений и угроз в свой адрес, по
gorod
Депутат маслихата ЗКО: «Люди бросали окурки и хотели поджечь авто»
Депутат областного маслихата Амангельды ТАСПИХОВ прокомментировал ситуацию с ДТП на площади имени М. Маметовой.
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" По словам народного избранника, в ДТП он попал, потому что ему стало плохо. - Я его (ДТП - прим. автора) не специально сделал, - рассказал Амангельды ТАСПИХОВ. - Плохо почувствовал себя и на мгновенье потерял сознание, видимо, нога оказалась на газе и машина проскочила прямо. Очнулся я уже на обочине. По поводу оскорбления фотокорреспондента депутат принес свои извинения. - Я извиняюсь, там много людей подходило, я слышал много оскорблений и угроз в свой адрес, поэтому если кому-то я злостно ответил, или куда-то послал, я извиняюсь, - объяснил ТАСПИХОВ. - Это было на эмоциях. Я был в таком состоянии, что не мог даже таблетку достать. Если я оскорбил вашего корреспондента, я извиняюсь. К тому же депутат объяснил, что в момент произошедшего он был абсолютно трезв. - Чтоб не было кривотолков, я сам поехал и прошел алкотестирование. Я давно не употребляю алкоголь, но тем не менее, чтоб не было разговоров. Я очень расстроен и мне неприятно, я не специально это совершил, не в том возрасте, чтобы лихачить. Просто на улице жара такая, у людей сердце хватает. По словам Амангельды ТАСПИХОВА, люди неадекватно реагировали на произошедшее, некоторые из них подходили и окурки бросали, хотели поджечь авто. Напомним, вчера, 26 июля, около 16.00 дня автомобиль вылетел на площадь имени М. Маметовой. За рулем был депутат областного маслихата Амангельды ТАСПИХОВ. От каких-либо комментариев он отказался, послав фотокорреспондента портала "МГ" на три буквы.
ДТП депутат

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