Депутат маслихата ЗКО освободил свое место для новых лиц

Кенжебай НЫГМЕТ стал председателем городского общества ветеранов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" - Западно-Казахстанская областная комиссия доводит до вашего внимания, что поступило предложение о досрочном прекращение полномочий депутата областного маслихата по Федоровскому областному избирательному округу №17 Ныгмета Кенжебая Альжановича, - сообщил зампредседателя областной избирательной комиссии Вячеслав ИНОЧКИН. Депутаты заявление НЫГМЕТА приняли, поблагодарили за работу, вручили благодарственное письмо и картину в подарок. - С 2000 года уже 14-15 лет я непо