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Происшествия Социум

Депутат маслихата ЗКО освободил свое место для новых лиц

Кенжебай НЫГМЕТ стал председателем городского общества ветеранов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" - Западно-Казахстанская областная комиссия доводит до вашего внимания, что поступило предложение о досрочном прекращение полномочий депутата областного маслихата по Федоровскому областному избирательному округу №17 Ныгмета Кенжебая Альжановича, - сообщил зампредседателя областной избирательной комиссии Вячеслав ИНОЧКИН. Депутаты заявление НЫГМЕТА приняли, поблагодарили за работу, вручили благодарственное письмо и картину в подарок. - С 2000 года уже 14-15 лет я непо
Анэль Кайнеденова
Депутат маслихата ЗКО освободил свое место для новых лиц
Кенжебай НЫГМЕТ стал председателем городского общества ветеранов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" - Западно-Казахстанская областная комиссия доводит до вашего внимания, что поступило предложение о досрочном прекращение полномочий депутата областного маслихата по Федоровскому областному избирательному округу №17 Ныгмета Кенжебая Альжановича, - сообщил зампредседателя областной избирательной комиссии Вячеслав ИНОЧКИН. Депутаты заявление НЫГМЕТА приняли, поблагодарили за работу, вручили благодарственное письмо и картину в подарок. - С 2000 года уже 14-15 лет я непосредственно участвовал в формировании партийного списка партии "Нур Отан", - сказал Кенжебай НЫГМЕТ. - Я знаком с каждым из вас. Сегодня нужно подводить какие-то итоги. Спасибо моим коллегам - нынешним депутатам, которые живо интересовались причинами (ухода - прим. автора). У меня есть две причины. После такого жизненного опыта я сознанию, что, действительно, представительство населения с каждым годом растет, это не тот первый маслихат. В свете последних выступлений и заявлений нашего президента представительным органам будет передан еще больший статус, поэтому я для себя решил, что действительно в октябре нынешнего года будут последние довыборы в представительные органы. В следующем году будут выборы. И вот пусть мое решение будет примером, что все-таки в маслихаты должны прийти новые лица, я не говорю, что именно молодые, а именно новые лица, новые люди, которые сейчас мыслят и действую по-современному. Это первая причина, по которой я принял такое решение. Меня никто не толкал, не указывал мне. Как стало известно, вторая причина ухода НЫГМЕТА с депутатского кресла кроется в другой работе. Он стал председателем городского общества ветеранов и в дальнейшем планирует помогать ветеранам и по возможности решать их проблемы. Фото Медета МЕДРЕСОВА

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