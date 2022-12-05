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Социум

Депутат предложила отказаться от МРП в Казахстане

Месячный расчетный показатель (МРП), по её словам, устарел. Иллюстративное фото из архива "МГ" Депутат мажилиса Джамиля Нурманбетова на правительством часе предложила отказаться от МРП. - Продолжается использование введённого ещё на пороге независимости месячного расчетного показателя. Да, возможно, он удобен для планирования. Но МРП не связан ни с экономикой, ни с заработной платой, - считает народная избранница. Также она заявила о необходимости министерству труда и соцзащиты населения изменить методику исчисления прожиточного минимума. - По оценке Всемирного банка 15% граждан страны являютс
Дана Рахметова
Депутат предложила отказаться от МРП в Казахстане
Месячный расчетный показатель (МРП), по её словам, устарел.
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12 миллионов тенге вернули потребителям ЗКО за некачественные товары и услуги
Иллюстративное фото из архива "МГ" Депутат мажилиса Джамиля Нурманбетова на правительством часе предложила отказаться от МРП.
- Продолжается использование введённого ещё на пороге независимости месячного расчетного показателя. Да, возможно, он удобен для планирования. Но МРП не связан ни с экономикой, ни с заработной платой, - считает народная избранница.
Также она заявила о необходимости министерству труда и соцзащиты населения изменить методику исчисления прожиточного минимума.
- По оценке Всемирного банка 15% граждан страны являются бедными. Между тем, официальная статистика говорит о том, что 5,1% населения проживает с доходами ниже прожиточного минимума (36 018 тенге). Министерство труда и социальной защиты населения предоставляет социальную карту семьи, и указывает, что доля семей, относящих своё положение как критическое, составляет около 15%. Такие разнополярные данные не позволяют определить точное количество тех, кто нуждается в поддержке государства, - сказала депутат.
Главное, по её словам, чтобы «каждая нуждающаяся семья оказалась в поле зрения соответствующих государственных органов». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
МРП

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