Депутат предложила отказаться от МРП в Казахстане

Месячный расчетный показатель (МРП), по её словам, устарел. Иллюстративное фото из архива "МГ" Депутат мажилиса Джамиля Нурманбетова на правительством часе предложила отказаться от МРП. - Продолжается использование введённого ещё на пороге независимости месячного расчетного показателя. Да, возможно, он удобен для планирования. Но МРП не связан ни с экономикой, ни с заработной платой, - считает народная избранница. Также она заявила о необходимости министерству труда и соцзащиты населения изменить методику исчисления прожиточного минимума. - По оценке Всемирного банка 15% граждан страны являютс