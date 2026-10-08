Депутат возмутился стоимостью лекарств в Казахстане

Депутат Курултая Асхат Аймагамбетов раскритиковал ситуацию с высокими ценами на лекарства в стране. По его словам, стоимость некоторых препаратов в Казахстане превышает японские расценки в 12 раз, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Поводом для разбирательства стало обращение пациента на личном приеме. Врач назначил ему современный препарат вонопразан для лечения инфекции Helicobacter pylori, однако в обычных аптеках лекарства не оказалось.

- Врач назначил современный препарат, который применяется во многих странах, но в обычных аптеках Казахстана его нет. Знакомая проблема, не так ли? Речь идет о вонопразане. Для 14-дневного курса лечения инфекции Helicobacter pylori этому пациенту необходимо было 28 таблеток по 20 мг, - объяснил депутат.

Асхат Аймагамбетов сравнил цены: в Японии официальная стоимость такого объема оригинального средства составляет около 11 тыс. тенге, а в Малайзии упаковка из 30 таблеток обойдется в 27-30 тыс. тенге. В то же время в Казахстане препарат под заказ предлагают купить упаковками по 100 таблеток за 463 тыс. тенге и выше.

- В Казахстане препарат в обычных аптеках отсутствует. А под заказ предлагают упаковку из 100 таблеток за 463 тыс. тенге и больше. Получается, пациент должен либо отказаться от назначенного лечения, либо приобрести почти в четыре раза больше таблеток, чем ему необходимо, заплатив за них сотни тысяч тенге. При этом стоимость одной таблетки у нас примерно в 12 раз выше официальной цены в Японии, - возмутился Аймагамбетов.

Депутат напомнил, что ранее был принят закон, упрощающий и ускоряющий регистрацию лекарств с одобрением мировых регуляторов. Однако на практике ситуация пока не изменилась. По его словам, помимо регистрации, необходимо системно работать с поставщиками и производителями, чтобы нужные медикаменты были доступны в аптеках по адекватной цене. Эту проблему он намерен поднять на заседаниях.