Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Депутаты маслихата Уральска проголосовали за переименование улиц

Сегодня, 15 апреля, прошла очередная сессия гормаслихата, где обсуждалось переименование улиц, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Речь шла переименовании 11 улиц и площади Маншук Маметовой. Заведующая сектором по развитию языков отдела культуры и развития языков г. Уральска Роза Зайнуллина зачитала присутствующим те улицы, которые хотят переименовать: Площадь Маншук Маметовой - в Батыр қыздар алаңы Улица Евразийская - в улицу Еуразия (вариант написания на казахском языке) Улица Московская - в улицу Тауелсиздик Улица Мирзояна - в улицу Желтоксан к 35ө
Дана Рахметова
Депутаты маслихата Уральска проголосовали за переименование улиц
Сегодня, 15 апреля, прошла очередная сессия гормаслихата, где обсуждалось переименование улиц, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Депутаты маслихата Уральска проголосовали за переименование улиц
Депутаты маслихата Уральска проголосовали за переименование улиц
Иллюстративное фото из архива "МГ" Речь шла переименовании 11 улиц и площади Маншук Маметовой. Заведующая сектором по развитию языков отдела культуры и развития языков г. Уральска Роза Зайнуллина зачитала присутствующим те улицы, которые хотят переименовать: Площадь Маншук Маметовой - в Батыр қыздар алаңы Улица Евразийская - в улицу Еуразия (вариант написания на казахском языке) Улица Московская - в улицу Тауелсиздик Улица Мирзояна - в улицу Желтоксан к 35өлетию декабрьских событий Улица Согласия - в улицу Шапета Коспанова (Общественный и политический деятель, ветеран труда) Улицу Тәулсіздік - в улицу Бисена Жумагалиева (Советский хозяйственный, государственный и политический деятель) Улица Светлая - в улицу Базарбая Жуманиязова (Известный Казахстанский композитор, Народный артист Казахской ССР) Улица Надежда - в улицу Туякберды Шамелова (Советский и казахский композитор, домбрист, кюйши, музыкальный педагог, профессор. Народный артист Казахстана) Улица Лиственная - в улицу Жангали Набиуллина (поэт, член союза писателей Казахстана) Улица Букетная - в улицу Николая Чеснокова (участник Великой Отечественной войны, краевед, журналист и писатель) Улица Вольная - в улицу академика Сухана Камалова (доктор геолого-минералогических наук, профессор) Улица Ореховая - в улицу Алдияра Рахметова (заслуженный строитель РК). Стоит отметить, что никто из депутатов не выступил против. - Хотелось бы не столько переименовывать улицы, особенно малоизвестные, потому что итак не все хорошо знают улицы города, а переименование вводит дополнительную путаницу. Если переименовывать, то улицы, которые знают все. Тем самым мы дадим узнаваемость тем людям, которых мы хотим прославить. И не поддаваться тренду - все меняем, все изменяем. В переименовании должна быть статичность, потому что информации много, - заявил депутат Владислав Голоухов. Его поддержал также депутат Жумабек Жанакулов, который отметил, что в городе есть улицы с такими названиями как Ковыльная, Степная и так далее. Он считает, что раньше при наименовании никаких комиссий не создавалось, поэтому во многих названиях нет смысла. Практически единогласно все проголосовали за переименование вышеназванных улиц. Напомним, 10 апреля в Уральске прошли слушания по поводу переименования улиц. Практически все присутствующие проголосовали за переименование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
улицы переименование

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article