Депутаты маслихата Уральска проголосовали за переименование улиц

Сегодня, 15 апреля, прошла очередная сессия гормаслихата, где обсуждалось переименование улиц, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Речь шла переименовании 11 улиц и площади Маншук Маметовой. Заведующая сектором по развитию языков отдела культуры и развития языков г. Уральска Роза Зайнуллина зачитала присутствующим те улицы, которые хотят переименовать: Площадь Маншук Маметовой - в Батыр қыздар алаңы Улица Евразийская - в улицу Еуразия (вариант написания на казахском языке) Улица Московская - в улицу Тауелсиздик Улица Мирзояна - в улицу Желтоксан к 35ө