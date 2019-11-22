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Социум

Депутаты обсудили стратегический план развития Уральска до 2050 года

На 53 % выросли инвестиции в основной капитал в текущем году. Большие объемы выполнены в дорожном строительстве, на что выделено более 27 млрд тенге. Об итогах проделанной с начала года работы отчитался в ходе очередной 31 сессии областного маслихата аким области Гали Искалиев. Объемы строительства на 27, обрабатывающей промышленности на 11, объем транспортных услуг на 5 процентов. Наблюдается рост и в сельском хозяйстве, внутренней торговле, строительстве жилья. За исключением двух индикаторов по всем остальным отмечается реальный рост, сообщил в отчете аким области. Одним из проблемных вопро
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Депутаты обсудили стратегический план развития Уральска до 2050 года
На 53 % выросли инвестиции в основной капитал в текущем году. Большие объемы выполнены в дорожном строительстве, на что выделено более 27 млрд тенге. Об итогах проделанной с начала года работы отчитался в ходе очередной 31 сессии областного маслихата аким области Гали Искалиев.
Объемы строительства на 27, обрабатывающей промышленности на 11, объем транспортных услуг на 5 процентов. Наблюдается рост и в сельском хозяйстве, внутренней торговле, строительстве жилья. За исключением двух индикаторов по всем остальным отмечается реальный рост, сообщил в отчете аким области. Одним из проблемных вопросов региона остаётся состояние зданий школ. В области 8 аварийных и 6 трёхсменных объектов. На сегодня начато строительство школы в Акжаикском районе и 1 в Уральске. В начале следующего года возьмутся за строительство еще 4-х школ, в т.ч. частных по схеме ГЧП. Как видно из доклада, дает результаты внимание здравоохранению. Если в этом году бюджет медицинской помощи составил 34,8 млрд тенге, то в 2020 он вырастет до 42,1 млрд тенге. Пользуясь случаем, аким области напомнил о том, что с нового года будет введена новая система получения бесплатной медицинской помощи и поручил провести масштабную разъяснительную работу. До заветных 100 процентов максимально приблизились показатели по водо- и газоснабжению населенных пунктов. Большая работа достигнута в цифровизации. В рамках проекта ГЧП в текущем году завершаются работы по подведению широкополосного интернета в 60 сел Казталовского, Каратобинского, Сырымского, Бокейординского и Жанибекского районов. За последние 2 года процент оказания государственных услуг в электронном формате увеличился с 13% до 68%. Растет финансирование дорожного строительства. В 2019 году на 27,3 млрд. тенге всего будет отремонтировано 364 км дорог. Тем не менее, ситуация по безопасности на дорогах оставляет желать лучшего. Так, на 41 % выросло число погибших в ДТП в этом году. Особо всех потрясло последнее ДТП в Уральске, где погибла школьница. - Это трагический случай. И мы должны делать выводы. Самый большой рост ДТП в г. Уральск. Поэтому я объявил выговор акиму Уральска А.Шыныбекову, - сказал аким ЗКО Гали ИСКАЛИЕВ. А для того, чтобы системно решать эти вопросы Гали Искалиев поручил своему заместителю Аманжолу Алпысбаеву создать межведомственную группу, которая проведет необходимый анализ и будет планировать безопасные дороги на следующий год, выразив надежду на поддержку депутатов в части выделения нужного объема средств. В этой связи депутат Нургазы Сатбаев подчеркнул необходимость более скрупулезно подходить к этой работе на стадии проектирования. Много ошибок приходится устранять уже во время строительства, говорит дорожник. Доклад акима области Гали Искалиева депутатский корпус принял к сведению. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА Фото автора
сессия маслихата

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