Депутаты обсудили стратегический план развития Уральска до 2050 года

На 53 % выросли инвестиции в основной капитал в текущем году. Большие объемы выполнены в дорожном строительстве, на что выделено более 27 млрд тенге. Об итогах проделанной с начала года работы отчитался в ходе очередной 31 сессии областного маслихата аким области Гали Искалиев. Объемы строительства на 27, обрабатывающей промышленности на 11, объем транспортных услуг на 5 процентов. Наблюдается рост и в сельском хозяйстве, внутренней торговле, строительстве жилья. За исключением двух индикаторов по всем остальным отмечается реальный рост, сообщил в отчете аким области. Одним из проблемных вопро