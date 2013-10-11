Фото Today.kz Фото Today.kz Депутаты сената и мажилиса парламента Казахстана ознакомились с принципами работы платной автодороги Астана-Щучинск, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу сената. Парламентарии ознакомились с процессом оплаты за проезд автомобилей, работой операторов и оборудования системы взимания платы. Как пояснили депутатам, поездка от Астаны до Борового (210 километров) обойдется водителю легкового автомобиля в 200 тенге. Таким образом, средняя стоимость 1 километра равна 1 тенге. Демонстрируя депутатам работу системы взимания платы за проезд и терминалов приема платежей, председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Ерик Султанов отметил, что «для местного транспорта на платной дороге «Астана-Щучинск» введены льготы при оплате проезда». Соответствующие дополнения в постановление правительства РК «Об использовании участка «Астана-Щучинск» а/д республиканского значения «Астана-Петропавловск» на платной основе» внесены 1 октября текущего года. В качестве льготы для местного транспорта введена абонентская плата за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных в 5 районах Акмолинской области (Шортандинском, Аккольском, Буландинском, Енбекшильдинском и Бурабайском). Размер годовой абонентской платы составляет 1000 тенге. Как рассказали депутатам, в Казахстане установлена самая низкая стоимость за проезд. Связано это с тем, что при расчете тарифа учитывались только затраты на ежегодное содержание и ремонт магистрали, а не средства, потраченные на ее строительство. Для примера: в соседней России прокатиться по скоростной трассе дороже в 5 раз, в Испании 1 километр стоит 18 тенге, во Франции -15, в Польше – 7,5. Сумма сборов за пользование платной автодорогой с 1 июля текущего года по сегодняшний день составила 334 млн.тенге, при этом с начала года на участке выполнены работы по текущему ремонту и содержанию на сумму 895,6 млн.тенге. В рамках подготовительных работ к зимней эксплуатации автомагистрали «Астана-Щучинск», до конца ноября текущего года планируется устройство 10,1 км железобетонных ограждений, из которых 48% уже установлены. Также на наиболее задуваемых участках будут установлены снегозадерживающие щиты, а дорожно-эксплуатационные участки будут оснащены дополнительной спецтехникой. Депутатам сообщили, что в результате перевода дороги в 1 техническую категорию с 6-полосным движением, благодаря принятым мерам по повышению безопасности, в частности, установке барьерных ограждений, самая аварийная дорога в стране стала одной из самых безопасных в республике, в результате чего количество ДТП со смертельным исходом снизилось в 8 раз. Сегодня интенсивность движения транспортных средств на участке Астана-Щучинск составляет от 5 00 до 7000 единиц легкового, грузового транспорта и автобусов в сутки.