Иллюстративное фото с сайта www.torange.ru Иллюстративное фото с сайта www.torange.ru В Казахстане полным ходом идет аккредитация медицинских организацийВ Казахстане полным ходом идет аккредитация медицинских организаций. Первые итоги озвучат уже в конце октября, сообщает ИА Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК. «Качество медицинских услуг и соответствие международным правилам аккредитации сейчас оценивают в 159 организациях первичной медико-санитарной помощи страны. 42 группы экспертов по всей республике проводят данную оценку лечебных учреждений», - говорится в сообщении. По информации пресс-службы Министерства здравоохранения РК, аккредитация для медицинской организации – официальное признание того, что учреждение имеет все условия для приема и лечения пациентов. Она направлена на улучшение системы здравоохранения, чтобы пациент выздоровел и оставался довольным, а врач получал удовлетворение от своей работы. Аккредитация обосновывает стандарты по правам пациентов: 1) получить информацию; 2) право на уважительное отношение; 3) право на подачу и рассмотрение жалобы; 4) право на конфиденциальность информации и частной жизни; 5) право на уважение культурных предпочтений; 6) свободу от притеснений, эксплуатации и физического насилия; 7) охрану и безопасность; 8) право принять решение. Даулетхан Есимов, заместитель генерального директора Республиканского центра развития здравоохранения МЗ РК: «Стандарты аккредитации провозглашают общечеловеческие ценности, в поликлиниках пациенту не должны хамить, помещения должны соответствовать нормам, лица с ограниченными возможностями в лечебных организациях должны чувствовать себя комфортно, а это подразумевает наличие пандусов и инвалидных колясок на входе. Когда мы говорим об аккредитации, в первую очередь, мы говорим о пациентах, о том, чтобы все делалось во благо пациента. Кроме того, условия работы, права и возможности для персонала также должны всегда учитываться». Успешное прохождение аккредитации является одним из критериев получения государственного заказа на оказание медицинских услуг. Таким образом, даже частная клиника может получить госзаказ на лечение, то есть аккредитация – это стимул для медицинских организаций развиваться, улучшать положение в области безопасности пациентов и качества медицинских услуг. Все стандарты были разработаны Министерством здравоохранения РК с участием иностранных специалистов. Результат совместной трехлетней работы – национальные стандарты аккредитации. Они были признаны Исполнительным комитетом Международного сообщества по качеству в здравоохранении (ISQua) как соответствующие международным требованиям к безопасности и качеству медицинских услуг.