В Атырау от взрыва газа погибла семья из трех человек

Один человек пострадал и трое погибли в результате взрыва предположительно бытового газа, передает корреспондент «Мой ГОРОД». ЧП произошло сегодня ранним утром во времянке, которую снимала семья из Узбекистана: муж, жена и двухлетняя девочка. Также в доме проживал и уроженец г. Тараз, видимо, приехавший в Атырау на заработки. Сильный взрыв полностью разрушил времянку, взрывной волной дворовые ворота отбросило на несколько десятков метров от дома. Как рассказал корреспонденту «Мой ГОРОД» хозяин времянки, в доме все коммуникации были исправны, кроме того, газ к времянке был проведен. По словам представителей газовой службы, прибывших на место происшествия, возможно, времянка была подключена к газопроводу незаконно, это и могло стать причиной взрыва. В настоящее время причины взрыва расследуются, на месте работает специальная комиссия и дознаватели ЧС.