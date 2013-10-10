Иллюстративное фото с сайта http://www.kn.kz/ Иллюстративное фото с сайта http://www.kn.kz/ Очередное селекторное заседание, где обсудили программу «Ак булак», прошло под председательством акима Атырауской области Бактыкожи ИЗМУХАМБЕТОВА. На повестку дня совещания были вынесены два вопроса. Один из них - осуществление программы по обеспечению населенных пунктов чистой питьевой водой «Ак булак». Об этом доложил руководитель управления энергетики, жилищно-коммунального хозяйства региона Акылбек Байшаханов. В рамках вышеуказанной программы было намечено проведение строительно-ремонтных работ 74 объектов в регионе. В 55 из них запланированные работы были завершены в полном объеме. Остальные 19 оставлены на второй период. С начала текущего года по программе были сданы четыре построенных объекта, до конца года ожидается ввод в эксплуатацию еще 27 объектов. В ходе заседания было сказано, что необходимые средства были выделены из казны, строительно-монтажные работы велись согласно утвержденному графику, предусмотренные мероприятия были завершены. Но своевременная выдача самих объектов населению идет медленно. Количество объектов, построенных в рамках программы «Ак булак», достаточно велико, а введенных в эксплуатацию - мало. Докладчик пояснил, что главная причина в том, что в свое время их проекты были отданы в руки одного подрядчика, который затягивал работу по разным причинам. Как следствие - подрядчик не смог своевременно окончить начатую им же работу.  Были приведены различные доказательства этого. Затем был рассмотрен вопрос  о положении, сформировавшемся в Курмангазинском, Индерском, Кызылкогинском районах и городе Атырау. В этих районах все необходимые работы были выполнены на 90-95 процентов. Но из-за безответственности подрядных организаций не были отданы в пользование жителям. Этого не отрицали и принимавшие участие в селекторном совещании руководители регионов. Также был заслушан доклад руководителя управления энергетики, жилищно-коммунального хозяйства области Акылбека БАЙШАХОВА. По его словам, согласно постановлению акимата области №54 от 26 апреля 2013 года «О подготовке предприятий обеспечения энергией, объектов жилищно-коммунального и социального сектора к зимнему периоду 2013-2014 годов» был создан областной штаб, утвержден план мероприятий выполняемых работ. Как указано в постановлении, тепло к объектам социального сектора должно было быть подано до 5 октября, а многоэтажным домам с централизованным отоплением с 15 октября. Таким образом, на сегодняшний день по области тепло подано в 306 из 377 отапливаемых, что составляет 81 процент. Кроме того, 150 объектов здравоохранения (всего 152), а также 47 зданий культурного сектора уже обеспечены теплом. Планируется, что 1488 многоквартирных жилых домов, чьи системы были протестированы согласно графику, будут обеспечены теплом не позднее 15 октября. Даулеткали АРУЕВ