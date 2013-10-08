Реконструкция теплотрассы в Уральске удачно совпала с рекордно холодной осенью. Ну, согласитесь, немногие припомнят год, когда в начале октября весь день валит снег. Корреспондент портала "Мой ГОРОД" прокатился по местам "раскопок" и посмотрел, как близко подобрались коммунальщики к завершению всех работ.
Такого масштабного ремонта теплосетей проспект Евразия не видел уже давно. За два месяца рабочим удалось уложить около полутора километров трубопровода. Всё это время люди сидят без горячей воды и отопления и терпеливо ждут, когда же, наконец, в их домах поступит тепло.
Работы на проспекте Евразия близки к своему завершению, кое-какую часть трубопровода рабочие уже засыпали землёй, однако до сих пор добрая половина траншеи зияет голыми трубами. Полностью компания "Уральскводстрой", выступающая подрядчиком, должна завершить работы к 15 октября, традиционному началу отопительного сезона в Уральске.
Реконструкция теплотрассы на проспекте Евразия - самый дорогой из шести ремонтируемых объектов. Замена труб в этом районе обошлась республиканскому бюджету в 358 800 тысяч тенге.
На то, что город перекопан, уральцы не жалуются. "Главное, чтобы всё на совесть сделали", - говорят люди, грея квартиры газовыми плитами и электрическими батареями. Впрочем, таких всё меньше, подключение домов к теплу уже началось.
Согласно последним данным, уральцы имеют около 200 миллионов долгов за отопление. Руководство ТОО "Жайыктеплоэнего" приняло решение - злостных неплательщиков подключать к теплу в последнюю очередь.
- -- - - Работы по ул. Темира Масина и Жунисова подходят к концу, - рассказал директор ТОО "Жайыктеплоэнерго" Айткали ТЛЕФТИНОВ
. - На Масина сегодня (8 октября) проводим опрессовку. Если там всё нормально, то близлежащие садики «Золотой петушок» и «Балапан» завтра-послезавтра будут подключены к отопительной системе. Без тепла пока остается областная больница, но мы работаем в две смены, чтобы скорее закончить работы. До конца недели, надеюсь, тепло уже будет везде.
Ну а пока идут работы, над траншеями установлены деревянные мостки. Единственный минус - дождливая погода, превращающая грунт в непролазную слякоть. Влажная погода только вредит рабочим - ремонтный процесс замедляется на порядок.
Работа по замене реконструкции теплосети возле дома № 71 в 6 микрорайоне, тоже подходит к своему завершению. На этом месте находится небольшой сквер, поэтому чтобы установить новые трубы, рабочим пришлось аккуратно снимать брусчатку. Руководство компании "ДСК Приоритет", которая выступает подрядчиком на этом отрезке работ, утверждает, что если бы не работы по благоустройству, можно было закончить и быстрее.
Согласно договору, "ДСК Приоритет" обязано не только заменить трубы, но и вернуть указанному участку первоначальный вид - аккуратно уложить плитку на место. Проблема в том, что в ходе работ часть брусчатки раскололась и компании пришлось заказать 1000 квадратных метров плитки за свой счёт.
- Фактически объект является убыточным, но чтобы не ударить в грязь лицом, мы выполняем работы за собственные средства, - сказала директор ТОО "ДСК Приоритет" Жанна КЕНЖИНА
.
Жители тоже вредят по мере своих возможностей. Чтобы избавиться от дождевой воды, копившейся на тротуаре, чересчур умные граждане убирают бордюры, и вся вода стекает в траншеи. Потом эту воду приходится откачивать, а ведь на это тоже нужно время.
В этом году тёплые батареи в домах Уральска обошлись республиканской казне в 6 миллиардов 60 миллионов тенге. В эту сумму входят не только ремонтные работы, но и закупка угля и горючего. Будем надеяться, что в скором времени вопрос "Когда потеплеет в квартире" потеряет свою актуальность. Новые трубы подарят нашим домам тропическую жару и кипяток в кранах.
Фото автора