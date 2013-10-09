Бергей Рыскалиев. Фото с сайта www.time.kz Бергей Рыскалиев. Фото с сайта www.time.kz Саулебай Рыскалиев умер в Актобе, пишет "Ак жайык". Отец экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева скончался на 78-м году жизни 7 октября. У умершего Рыскалиева трое сыновей и четыре дочери, самые известные из них - Бергей Рыскалиев и его брат, экс-мажилисмен и предприниматель Аманжан Рыскалиев. Издание отмечает, что так как братья Рыскалиевы объявлены в розыск по делам о хищении бюджетных средств, они на похороны, которые состоятся 9 октября, не приедут. Саулебай Рыскалиев родился в Кзылкогинском районе Атырауской области. В 18 лет поступил в Доссорское ПТУ и до переезда в Актобе жил с супругой Мадениет в поселке Макат, работал на нефтепромысле оператором, мастером. Напомним, что по сообщению Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (Финансовая полиция), организованная преступная группа, которую возглавлял бывший аким Атырауской области Бергей Рыскалиев, нанесла наибольший ущерб государству. Источник: tengrinews.kz