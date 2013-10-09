4 октября по улице С. Ескалиева, 175, рядом с фитнес-центром "Энергия", в самом центре города, открылся новый спортивный зал для игровых видов спорта. Очередной проект социального назначения от группы компаний "Конденсат", заказчиком которого является ТОО "Торговый дом "Нафта", выполнили в рекордно короткие сроки - всего за 6 месяцев. 002 copy                         Пройти мимо такого баннера  просто невозможно. Он так и манит зайти внутрь спортзала и заняться любимым видом спорта вместе с друзьями или коллегами по работе. 004                         Девиз  "Спорт для всех и каждого" лег в основу проекта. И по-другому просто не скажешь. Ведь в этом спортивном зале могут заниматься дети  и взрослые, люди с ограниченными возможностями, в общем, любой желающий. 006                         Торжественное открытие зала посетили  аким области Нурлан НОГАЕВ, аким города Алтай КУЛЬГИНОВ, руководитель областного управления физической культуры, туризма и спорта Азамат БЕКЕТ, а также председатель Совета ГК «Конденсат» Валерий ДЖУНУСОВ. 008                         По традиции ключ от спортивного зала вручили заказчику - генеральному директору ТОО "Торговый дом "Нафта" Ирине БАННИКОВОЙ и руководителю ФЦ  «Энергия» Наталье ТУРГЕНЕВОЙ. 010                         Перерезать красную ленту и открыть спортивный зал доверили ветеранам спорта, которые на протяжении долгого времени отстаивали честь нашей области. 012                         - Новый универсальный спортивный зал вмещает в себя площадку для мини-футбола, две площадки для волейбола, пять площадок для бадминтона, площадку для большого тенниса, а также отведено место для настольного тенниса, - говорит генеральный директор ТОО "Торговый дом "Нафта" Ирина БАННИКОВА. - Особенность зала в том, что  можно заниматься двумя видами спорта одновременно. Для этого он делится раздвижной ширмой пополам и, скажем, волейболисты смогут играть на одной половине, а бадминтонисты на другой, что позволит заниматься значительно большему количеству любителей спорта. Для спортсменов и любителей предусмотрены 4 раздевалки с индивидуальными шкафчиками и душевыми на 176 человек. 014                         Спортсмены устроили театрализованное представление и наглядно показали нам историю возникновения бадминтона. 015                                                 В конце мероприятия аким области Нурлан НОГАЕВ оставил первую запись в книге почетных гостей.