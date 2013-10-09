Иллюстративное фото с сайта www.1dzer.ru Иллюстративное фото с сайта www.1dzer.ru В Атырау осужден молодой парень, обманувший свою невесту на крупную сумму, – более 6 млн тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на  пресс-службу прокуратуры Атырау. Обманутая девушка написала заявление о том, что она сама отдала своему бой-френду накопленные деньги. На эти средства парень обещал приобрести квартиру в Астане. Отдав свои кровные, она и не подозревала, что парень прокручивал такую аферу не первый раз. Схема была проста – парень знакомился с жертвой, красиво ухаживал, входя в доверие, завладевал денежными средствами. В прошлом году суд приговорил его к ограничению свободы. Но в этот раз мошенник получил заслуженные 5 лет 10 месяцев.