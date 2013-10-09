фото с сайта salaf.kz фото с сайта salaf.kz На Курбан-Айт казахстанцы будут отдыхать с 13 по 15 октября, сообщает Today.kz. Премьер-министр подписал постановление о переносе дня отдыха с субботы 12 октября на понедельник, 14 октября 2013 года. Курбан-Айт казахстанцы отметят 15 октября.