фото с сайта ambafrance-kz.org фото с сайта ambafrance-kz.org Нурсултан Назарбаев принял экс-премьер-министров Франции и Королевства Испания Франсуа Фийона и Хосе Мария Аснара, прибывших для участия в VIII Евразийском форуме Kazenergy, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК. В ходе встречи глава государства отметил высокий уровень торгово-экономического сотрудничества между странами, а также значительный потенциал для его последующего расширения. Кроме того, на встрече были рассмотрены дальнейшие шаги по расширению взаимодействия между деловыми кругами двух стран. Назарбаев подчеркнул, что по объему товарооборота Франция является одним из крупных партнеров Казахстана среди стран Евросоюза. В частности, на сегодняшний день в различных отраслях экономики свою деятельность осуществляют 25 совместных предприятий.