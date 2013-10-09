фото с сайта headline.kz фото с сайта headline.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ «О внесении изменения в Указ президента Республики Казахстан от 26 августа 2009 года № 861 «Об утверждении Правил разработки проекта республиканского бюджета», сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства. «Правила разработки проекта республиканского бюджета, утвержденные вышеуказанным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу», - говорится в тексте документа. Указ вводится в действие со дня первого официального опубликования.