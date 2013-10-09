фото с сайта runews.org фото с сайта runews.org В Казахстане, России и Белоруссии самая дешевая мобильная связь в соотношении с Национальным внутреннем доходом на душу населения. При этом самая дорогая зафиксирована в Таджикистане и Киргизии. Об этом на конференции Международного союза электросвязи сообщил руководитель зонального отделения Международного союза электросвязи для стран СНГ Орозбек Кайыков, передает CA-NEWS. По его данным, Казахстан занимает 22-е место в мире и 1-е место в СНГ. В нашей стране национальный внутренний доход на душу населения составляет $8220 со стоимостью связи в 1% от ВНД. 2-е место занимает Белоруссия (ВНД $5830 со стоимостью связи 1,1% от ВНД на душу населения). Затем идет Азербайджан, Россия по этому показателю занимает 47-е место в мире с ВНД на душу населения $10 300 и стоимостью 2%. «У них получается в 2 раза дороже, чем в Казахстане», - отметил эксперт. Таджикистан занимает 150-е место с ВНД на душу населения $870 со стоимостью 21,8% от этой суммы. Кыргызстан занимает 101-е место с ВНД на душу населения $920 со стоимостью 15,8% от суммы ВНД. По его данным, самая дешевая связь в мире в настоящее время в Австрии. Национальный внутренний доход на душу населения в этой стране составляет $48 300. Стоимость по предоплате составляет 0,1% от этой суммы. Источник: today.kz