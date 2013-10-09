фото с сайта kz.all.biz фото с сайта kz.all.biz По мнению министра сельского хозяйства РК Асылжана Мамытбекова, в животноводческой отрасли Казахстану необходимо сделать упор на развитие крупного рогатого скота местных пород, применяя при этом собственные пастбищные площади, передает Today.kz "Мы должны идти своим путем, используя огромные пастбища и дешевые корма природные, которые у нас имеются, применяя при этом красно-степную, алатаускую и другие приспособленные породы коров, которые по общему удою, может, дают меньше, но по себестоимости будут более конкурентоспособны той продукции, которая приходит из-за рубежа", - сказал Мамытбеков. Как выразился министр, "не нужно заниматься повальной голштинизацией в животноводстве, в частности, в молочном скотоводстве, потому что "высокая генетика требует интенсивных и качественных кормов и интенсивного содержания". По мнению Мамытбекова, для развития сельского хозяйства необходимо увеличивать объемы государственной поддержки до объема партнеров Казахстана по ТС (Россия, Белоруссия). "Данная работа уже началась в рамках программы "Агробизнес-2020" и к 2020 году объем господдержки достигнет примерно 8%", - сообщил министр.