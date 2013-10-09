фото с сайта kommersant.ru фото с сайта kommersant.ru У авиакомпаний АО "D.E.T.A. Air", АО АК "МЕГА", АО АК "Евро-Азия Эйр Интернейшнл", АО АК "Samal Air", АО "Азия Континенталь Эйрлайнс", "КазЭйр Вест" после проверки, проведенной Комитетом гражданской авиации МТК РК совместно с экспертами ИКАО, отозваны сертификаты на право занятия авиационной деятельностью, передает Today.kz. Причина отзыва документа - несоответствие сертификационным требованиям. Не продлен сертификат эксплуатанта у авиакомпании АО "Семейавиа". В связи с выявлением существенных замечаний по сертификационному обследованию, в частности, из-за отсутствия у компаний необходимого штата, летных документов, инжерно-технического обеспечения, до устранения замечаний действие сертификтов эксплуатантов было приостановлено у АО АК "Irtysh-Air" и "Jet Airlines". Также была осуществлена проверка 163 воздушных судов. По ее результатам приостановлена эксплуатация 1 воздушного судна, на 22 воздушных судах выявлены несоответствия установленным требованиям, которые на сегодняшний день устранены.