  В августе первый эшелон банков (банки с долей свыше 10%) сократил совокупный масштаб еще на 13 пунктов до 49,11%. Рэнкинг-основа: Концентрация кредитного рынка. БВУ РК. Август 2013 Первый кредитор Казахстана, Казком, в августе снизил объем займов на 3,4 миллиарда тенге. Фининститут продолжает форматировать портфель, в частности, меняет стратегию по ипотечному направлению и усиливает потребительскую розницу. БТА пока в тройке лидеров по объему выданных займов, но вес портфеля неопределенный. Более 80% выданных кредитов с просроченной задолженностью. Сократив объем займов на 9,2 миллиарда, БТА зафиксировал свою долю в секторе на отметке 16,45%. В целом эта пара банков за год потеряла рыночный вес в 5%. Народный компенсирует потери масштабов первого эшелона и планомерно наращивает свой портфель. В августе абсолютный прирост по выданным кредитам – 49 миллиардов тенге. Самый высокий показатель в секторе. Банк прибавил 3%, рынок не дотянул и до 1 процента. Группа банков второго эшелона (кредиторы с долей в секторе от 5 до 10%) незначительно продвинулась – на 02 пункта до 23,2%. Статистику подпортил АТФ, сократив объем займов за месяц сразу на 39,5 миллиардов тенге. Новые владельцы банка чистят портфель от плохих займов, оставшихся от предыдущих акционеров. БЦК держит умеренные темпы роста, объем займов в плюсе, но рынок растет быстрее. Кaspi и Сбербанк не сбавляют активный рост, увеличение портфелей на 5,7 и 4,4%, соответственно (на 36 и 28 миллиардов тенге). В совокупности пара банков за год увеличила кредитный масштаб с 8,2 до 10,6%. По кредитной стратегии эти банки являются антиподами, первый сосредоточен на рознице, второй на крупном и среднем бизнесе. Группа банков третьего эшелона (8 банков с долей от 1 до 5%) просела в масштабах на 8 пунктов до 20,4%. Ситбанк зафиксировал снижение займов сразу на 12,7% (на 18,6 миллиардов тенге). На кредитном рынке идет интенсивная трансформация масштабов. Время гигантов проходит. Пять лет назад трио лидеров составляло ядро банковской системы и являлось законодателем мод, сейчас моду диктуют большие банки-середняки с четко выраженным форматом отношений со своей целевой аудиторией. tabl1 За пять лет группа банков первого эшелона сократила рыночный вес с 63 до 49%, другие группы значительно повысили свое влияние. tablica Источник: ranking.kz