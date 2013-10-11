Фото с сайта www.svoboda.org Фото с сайта www.svoboda.org Попытки Украины пересмотреть газовые контракты с Россией в одностороннем порядке могут привести к введению санкций. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева Наталья Тимакова, передает РИА Новости. По ее словам, угрозы Украины о возможном прекращении импорта российского газа «выглядят неубедительно и некорректно», поскольку у России есть альтернативные возможности для поставок. Ранее 10 октября премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина готова отказаться от импорта российского газа полностью, в случае, если действующие газовые контракты не будут пересмотрены. Азаров добавил, что Киев будет в случае необходимости отстаивать абсурдность соглашения по газу в суде. За два дня до этого президент России Владимир Путин рассказал о предоставлении «Газпромом» скидки на топливо для Украины. По словам Путина, «Газпром» продал Киеву газ для заполнения подземных хранилищ (ПХГ) по 260 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения, в четвертом квартале стоимость поставок российского топлива, по данным украинского Минэнерго, составляет 410 долларов. Непосредственным покупателем российского газа оказался, по неофициальным данным, украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, который ранее сотрудничал с «Газпромом» в рамках RosUkrEnergo. Деятельность этой структуры вызывала многочисленные претензии в непрозрачности. Государственный украинский монополист «Нафтогаз» будет, как и раньше, покупать топливо по полной цене. Действующий газовый контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» был подписан в 2009 году сроком на десять лет при участии Владимира Путина и Юлии Тимошенко, которые тогда являлись премьерами двух стран. После прихода к власти на Украине Виктора Януковича Киев не раз называл договор «кабальным» из-за высоких цен поставок и требовал его пересмотра. Заключение соглашения стало главным пунктом обвинения в ходе процесса над ней в 2011 году. Тимошенко была приговорена к 7 годам лишения свободы за принуждение руководства «Нафтогаза» к подписанию контракта. Пытаясь снизить зависимость от российского газа, Украина стала частично закупать топливо в Европе, в частности, у Польши, Венгрии и Словакии. Источник: lenta.ru  