фото с сайта moe.online.kz фото с сайта moe.online.kz Аким Восточно-Казахстанской области Бердибек Сапарбаев доложил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву о модернизации сельского хозяйства, передает Today.kz со ссылкой на официальный сайт главы государства. Сапарбаев сообщил о мерах по увеличению производства продукции растениеводства. По данным акима, на 77,6 тысяч гектаров расширены посевные площади сельскохозяйственных культур, площади посевов основных масличных и кормовых культур увеличены на 62,8 тысяч гектаров. Внедрены влагоресурсосберегающие технологии на площади 370 тысяч гектаров, приобретено более 340 единиц сельхозтехники на сумму 3,5 миллиардов тенге. В регионе собрано более одного миллиона тонн зерна, что позволяет полностью удовлетворить потребности населения области в муке, хлебе и хлебобулочных изделиях. В настоящее время в Восточном Казахстане ведутся работы по уборке масличных культур, урожайность составляет 11,4 ц/га. По словам Сапарбаева, экспорт сельскохозяйственной продукции за 8 месяцев нынешнего года достиг 4,7 миллиарда тенге, тогда как показатель 2012 года составлял 2,6 миллиарда тенге.