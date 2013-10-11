фото с сайта nedvigastroy.ru фото с сайта nedvigastroy.ru Казахстанские коммунисты обеспокоены результатами реализации госпрограммы по модернизации ЖКХ, передает Today.kz. На пленарном заседании мажилиса депутат парламента Галина Баймаханова обратилась к премьер-министру РК Серику Ахметову с соответствующим запросом. В запросе говорится о том, что жители городов постоянно обращаются в общественные приемы КНПК с жалобами на некачественный ремонт по госпрограмме. Так, подрядчиками повсеместно допускаются многочисленные нарушения: строительный брак, использование низкокачественных строительных материалов, завышение стоимости работ, отсутствие контакта с полномочными представителями жильцов, полное безразличие к их мнению при выборе подрядчика и определении объема работ и другие. По словам депутата Баймахановой, на финансирование госпрограммы модернизации ЖКХ РК на 2011-2020 годы выделяются внушительные средства, которые осваиваются практически в полной мере. К примеру, в 2011 году акиматам было выделено 7,3 миллиарда тенге на ремонт домов - из них освоена почти вся сумма. В 2012 году выделено 5 миллиардов тенге, освоено почти 4 миллиарда тенге. При этом, как отметила депутат, сотрудники КСК занимаются функциями заказчиков, несмотря не то, что их структура носит обслуживающий характер. "Поставщики услуг работают с представителями исполнительной власти и КСК. Конечным же потребителем всех услуг и, следовательно, заказчиком этих услуг является конкретный жилец, который будет нести бремя выплат за предоставленные услуги. Однако его мнение в этой цепи событий остается неучтенным", - сообщила Баймаханова. В связи с этим депутаты от КНПК считают необходимым создать комиссии по проведению инвентаризации модернизированного жилого фонда и сбору информации по возникшим при модернизации проблемам.