Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru В Атырау дорожный полицейский решил смягчить наказание нарушителю – в итоге сам попал под уголовное дело. По сообщению пресс-службы, областная финансовая полиция завела уголовное дело по статье 314 – «Служебный подлог» в отношении инспектора дорожной полиции 1-го взвода отдельного батальона областного УДП ДВД. Инспектор подозревается в том, что вместо одной статьи (ст.468) кодекса о правонарушениях, использовав свое служебное положение, в протоколе отметил другую статью (ст.476). Тем самым умышленно совершил служебный подлог. Разница в этих статьях довольно чувствительна для нарушителя. В одном случае, в зависимости от тяжести нарушения может заплатить штраф до 15 МРП или лишиться водительских правд до одного года. В другом случае предупреждение или незначительный штраф.