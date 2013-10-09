Иллюстративное фото с сайта melyashka.ru Иллюстративное фото с сайта melyashka.ru В этом году на приобретение вакцин против гриппа из областного бюджета выделено 15 млн тенге, сообщает облСЭС. По данным Департамента санитарно-эпидемиологического надзора, этого недостаточно. Этих средств хватит только на 22 тыс. ампул. Тогда как, всего по области более 37 тыс. человек, которые относятся к социально незащищенным слоям населения. Вакцинация для них должна быть проведена бесплатно. В Департаменте напомнили, что с начала года по области ОРЗ переболели более 3,6 тыс. человек, в том числе более 2,7 тыс. детей до 14 лет.  