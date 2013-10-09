Иллюстративное фото с сайта www.mamapapa.ru Иллюстративное фото с сайта www.mamapapa.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры г. Атырау. Уголовное дело по статье «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими и фармацевтическими работниками» было возбуждено после заявления родителей погибшей. По данным прокуратуры, роды у 22-летней Мейрамгуль ГАЙСИНОЙ принимали в городском роддоме в середине июня 2013 года. После рождения ребенка женщина впала в кому. Через месяц она скончалась в областной больнице. Родители погибшей обвинили медицинский персонал в халатности. На данный момент уголовное дело возбуждено по факту случившегося, конкретных подозреваемых в этом деле нет, расследованием занимается УВД г. Атырау, уточнили в прокуратуре.  